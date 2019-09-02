США в ожидании урагана "Дориан": эвакуируют еще два штата

К Южной Каролине присоединились также Флорида и Джорджия, а в Северной Каролине объявили ЧС

Ураган "Дориан" на Багамах. Фото: REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Вдобавок к штату Южная Каролина, где ранее объявили эвакуацию из-за приближающегося урагана "Дориан", аналогичное решение приняли власти штатов Флорида и Джорджия.

В частности, губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, и еще в семи – добровольную.

"Поручения об обязательной эвакуации направлены в округи Палм Бич, Мартин и Сент-Луси. Поручения в адрес округов Сент-Джонс, Бревард и Волуси поступят завтра", – гласит заявленеи на его сайте.

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Для обеспечения эвакуации Десантис приостановил сбор пошлин на некоторых платных автодорогах штата, включая основную магистраль Тернпайк. Также в штате заработали 38 общих и 11 специализированных убежищ, а 45 школ, 34 вуза и ряд госучреждений на время ЧС закрылись.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп объявил эвакуацию прибрежных населенных пунктов региона.

"Лица, находящиеся восточнее шоссе I-95 в округах Брайан, Кэмден, Четэм, Глинн, Либерти и Макинтош должны эвакуироваться в связи с ураганом "Дориан", – написал глава региона у себя в Twitter, призвав граждан сохранять бдительность и оставаться в безопасных местах.

К тому же, губернатор Северной Каролины Рой Купер объявил чрезвычайную ситуацию.

"Губернатор Купер объявил режим чрезвычайной ситуации во всех 100 округах. Это позволяет мобилизовать государственные ресурсы, а также дает возможность государственным и местным органам власти обращаться за федеральной помощью", – говорится в заявлении на его сайте.

Напомним, накануне "Дориан" достиг Багамских островов. Точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняются к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

Напомним, что пару недель назад по Среднему Западу США пронеслись сокрушительные ураганы и торнадо. В частности, из-за непогоды пострадали Миннесота и Канзас.

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