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США внесли в "черный список" крупную компанию в Венесуэле

Сегодня, 17:12

Под санкции попала корпорация Minerven, владеющая золотыми месторождениями и заводами по переработке руды

Фото: AFP
США внесли в "черный список" крупную компанию в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/106/ee3/5c9106ee3c3c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/106/ee3/5c9106ee3c3c8.jpg США Под санкции попала корпорация Minerven, владеющая золотыми месторождениями и заводами по переработке руды

С целью еще сильнее урезать финансирование режима венесуэльского президента Николаса Мадуро Вашингтон расширил свои санкции в отношении Боливарианской республики на государственное горнодобывающее предприятие Minerven и ее президента Адриана Пердомо. Они попали в "черный список" США – Specially Designated Nationals List (SDN List).

Корпорации принадлежат три завода по переработке руды в Венесуэле, а также несколько золотоносных рудников.

"Нелегитимный режим Мадуро разграбляет природные ресурсы Венесуэлы, одновременно подвергая опасности коренное население, вторгаясь в охраняемые районы, способствуя обезлесению и сокращению среды обитания популяций животных", – гласит заявление главного казначея США Стивена Мнучина.

В то же время власти США исключили из "черного списка" 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо.

Причины данного решения пока объявлены не было.

Напомним, ранее в марте американское министерство финансов расширило свои санкции в отношении Венесуэлы еще на шестерых человек, включая командующего Национальной гвардией генерала Ричарда Лопеса Варгаса и начальника полиции штата Тачир Кристиана Моралеса Самбрано.

Мы также писали, что на фоне венесуэльского кризиса Россия также начала выводить капитал из республики – российский Газпромбанк избавился от миноритарной доли в совместном предприятии с венесуэльской нефтяной компанией Petrleos de Venezuela SA.

А о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:

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Тег Венесуэла, США, санкции

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Источники:

Сегодня , ТАСС

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