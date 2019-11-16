США внесли в черный список пять гостиниц на Кубе

Речь идет об одной гостинице в столице страны, еще одной в курортном городе Варадеро, а также трех на архипелаге Хардинес-дель-Рей

Куба – одно из лучших мест для отдыха осенью / Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты Америки внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Я объявляю о решении обновить черный список по Кубе. Пять организаций, принадлежащих кубинским военным, внесены в перечень юридических лиц, с которыми прямые финансовые операции, как правило, запрещены", — отметил шеф американской дипломатии.

Речь идет об одной гостинице в столице страны, еще одной в курортном городе Варадеро, а также трех на архипелаге Хардинес-дель-Рей. Решение главы американского внешнеполитического ведомства вступает в силу с 19 ноября.

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Помпео напомнил, что 16 ноября Куба празднует 500-летие Гаваны. "Когда-то Гавана была одним из самых динамичных и процветающих городов Северной и Южной Америки. Эта годовщина стала не праздником, а печальным напоминанием о том, как революция продолжает обманывать ожидания народа, захватывая кубинскую экономику, а не реформируя ее, чтобы реализовать экономический потенциал Кубы, и насильственно замалчивая голоса кубинцев, продолжающих борьбу за свободу", — утверждал Помпео. Он отметил, что США "по прежнему привержены тому, чтобы американские фонды напрямую не поддерживали аппарат государственной безопасности Кубы".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что на Кубе вступила в силу новая конституция. Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны на прошедшем 24 февраля всенародном волеизъявлении, что составляет 73,3% от всех граждан страны, обладающих правом голоса. По данным Национальной избирательной комиссии Кубы, явка на референдуме составила 84,4%.

Рассматривать либерализацию государственного курса, предусмотренного новой конституцией, депутаты Национальной ассамблеи народной власти начали еще прошлым летом.

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