США внесли в санкционный список экс-начальника киевского "Беркута"

Кусюк в то время возглавлял 290 офицеров "Беркута"

США внесли в санкционный список нарушителей прав человека и причастных к коррупции бывшего начальника киевского полка спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Кусюка.

"Сергей Кусюк (Кусюк) был командующим элитарным украинским полицейским подразделением "Беркут". Украинский департамент специальных расследований, расследующий преступления против активистов определил, что Кусюк возглавлял нападение на мирных демонстрантов 30 ноября 2013 года", – сказано на сайте Министерства финансов США.

В сообщении отмечается, что Кусюк в то время возглавлял 290 офицеров "Беркута", многие из которых принимали участие в избиении активистов.

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"Кусюк был назван Генеральной прокуратурой Украины лицом, принявшим участие в убийствах активистов на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года. Кусюк приказал уничтожить документацию, связанную с теми событиями, и бежал из Украины и сейчас скрывается в Москве (Россия)", – отмечают в Минфине США.

В сообщении указывается, что в Москве Кусюк был замечен в составе российского подразделения ОМОН при разгоне демонстрантов в июне 2017 года.

Летом 2015 года Генеральная прокуратура Украины объявила Кусюка в розыск. Позже в украинской прокуратуре заявили, что 30 ноября Кусюк непосредственно руководил разгоном Майдана.

В марте-апреле 2014 года правоохранители задержали и арестовали экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в расстреле активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля.

В октябре 2014 года экс-командир роты "Беркута" Садовник, который находился под домашним арестом, убежал. В то же время Зинченко и Аброськин сейчас находятся под стражей.