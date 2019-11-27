США внесут мексиканские наркокартели в список террористических организаций

Ранее Трамп предложил Мексике "вести войну с наркокартелями и стереть их с лица земли"

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

США внесут в список террористических структур мексиканские наркокартели. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Они будут внесены. Я работал над этим в течение последних 90 дней. Вы знаете, это не так просто, вы должны пройти через процесс", - сказал Трамп в одном из интервью.

Отметим, что недавно Трамп в своем Twitter предложил Мексике "вести войну с наркокартелями и стереть их с лица земли".

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Добавим, что в США членам организации, признанной террористической структурой, запрещено оказание помощи и поддержки. Они также лишаются права въезда в страну. А финансовые учреждения, которые располагают средствами террористических организаций, должны их заблокировать и сообщить об этом минфину.

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Напомним, в начале сентября вашингтонской администрацией было принято решение использовать 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

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