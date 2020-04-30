США внимательно следят за ситуацией в КНДР – Помпео

Соединенные Штаты Америки продолжают следить за внутренней ситуацией в Северной Кореи, и в частности – за тем, что происходит с Ким Чен Ыном. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы его (Ким Чен Ына – ред.) не видели. Сегодня у нас нет никакой информации, которую можно было бы сообщить. Мы внимательно следим за всем процессом, отслеживая то, что происходит не только вокруг самого председателя Кима, но и в более широком смысле внутри Северной Кореи", – сказал он.

Кроме того, по словам дипломата, севернокорейские власти пытаются скрыть реальное положение дел в стране. Также это касается и с распространением коронавируса – в КНДР официально не подтвердили ни одного случая.

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"Существует реальный риск того, что в Северной Корее будет голод, нехватка продовольствия. Мы внимательно следим за каждой из этих вещей, потому что они оказывают реальное влияние на нашу миссию – денуклеаризации Северной Кореи в конечном итоге", – отметил Помпео.

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Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп знает, что произошло с Ким Чен Ыном, но секретничает.





Также недавно бывший дипломат КНДР сообщил, кто может знать о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

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