США восстановили Второй флот в Атлантике для сдерживания России

Начальник штаба ВМС США подчеркнул, что американский флот тем самым не "напрашивается на драку", а реагирует на современные вызовы

Военно-морские силы США в пятницу, 24 августа, официально восстановили Второй флот в Атлантическом океане – военно-морское командование времен холодной войны, которое было расформировано в 2011 году, пишет Politico.

По данным издания, возрождение Второго флота происходит на фоне активности подводных лодок ВМФ России в Атлантике.

Корабли, авиация и морские десантные войска Второго флота, который базируется в Норфолке, штат Вирджиния, будут использоваться для операций вдоль восточного побережья США, а также в северной части Атлантического океана.

"Наш контроль в море и расширение военного присутствия, две критически важные составляющие нашей национальной безопасности, обжалуются иностранными государствами, а именно Россией и Китаем", – рассказал командующий силами флота ВМС США адмирал Крис Грэди.

Кроме того, начальник штаба ВМС США Джон Ричардсон, который в начале этого года издал распоряжение о восстановлении Второго флота, подчеркнул, что военно-морской флот не "напрашивается на драку". По его словам, реалии требуют поддержки "крупномасштабных океанских маневренных боевых действий" в Атлантическом регионе.

Напомним, недавно заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что один эсминец США в Черном море может потопить весь Черноморский флот РФ. Современное оружие позволяет простреливать Крым и Черное море вдоль и поперек, отметил чиновник.

Ранее в Минобороны озвучивали численность армии РФ в Крыму. Как рассказывал заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, Россия создает в оккупированном Крыму форпост своей военной мощи в Черном море, в разы усилив свою группировку после аннексии полуострова, отправив туда самолеты, танки, корабли, ракетные комплексы.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, как Россия может использовать Крым против Украины. По его словам, ракетные комплексы на полуострове могут наносить удары по нашим позициям в глубоком тылу.