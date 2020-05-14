США возобновляют прерванные коронавирусом военные учения в Европе

Маневры Defender Europe 2020 должны были стать крупнейшими после холодной войны

Военное командование США приняло решение возобновить проведение учений Defender Europe 2020, прерванных из-за распространения коронавирусной эпидемии. Об этом сообщает "Укринформ".

Данные учения должны были стать крупнейшими стратегическими маневрами в Европе после холодной войны.

"После тщательной оценки планирования между Сухопутными войсками США и Министерством обороны Польши учения, которые планировались на май, пройдут 5-19 июня на польском полигоне", – сообщило командование Вооруженных сил США в Европе.

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Изначально в них должны были принять участие 37 тыс. человек, но в связи с эпидемиологической ситуацией будут привлечены только около 10 тыс. американских и польских военнослужащих.

Целью маневров были поддержка и развитие стратегической готовности и сдерживания, при этом планировалась самая крупная за последние 25 лет переброска американских войск из США в Европу.

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Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что страны Североатлантического альянса решили немедленно приступить к выполнению плана военной операции по подготовке к предотвращению распространения коронавируса.

Кроме того, в марте командование Вооруженных сил и руководство гражданской медицинской службы Норвегии отменило военные учения НАТО Cold Response, в которых должны были принять участие 10 стран военного блока.

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Как остальные страны ослабляют карантин, смотрите в видеосюжете:

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