Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,5
26,26

США впервые за 30 лет выслали подозреваемых в шпионаже китайских дипломатов

16 декабря, 03:33

Через несколько недель после проникновения на военную базу Государственный департамент ввел ограничения для китайских дипломатов

/ Фото: AFP

США тайно выслали двух сотрудников посольства Китая после задержания на территории военной базы в Вирджинии.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По данным NYT, высылка китайских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, стала первой за последние 30 лет.

По данным собеседников, американские чиновники считают, что по меньшей мере один из китайских дипломатов был сотрудником разведки, работающим под дипломатическим прикрытием.

Реклама

Инцидент с проникновением произошел в конце сентября на базе сил специальных операций около Норфолка, штат Вирджиния, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

NYT пишет, что китайские дипломаты вместе с супругами подъехали к контрольно-пропускному пункту для въезда на территорию базы. Охранник, понимая, что у них нет разрешения на въезд, велел им проехать через ворота, развернуться и выехать с территории базы, что является обычной процедурой в таких случаях.

Но китайские чиновники продолжили движение по территории, пока пожарные машины не преградили им путь. Сотрудники посольства КНР указали, что они не поняли инструкций охранника и просто заблудились, сообщили информированные источники.

В тренде
США накажут Россию за религиозные преследования в Крыму и на Донбассе: в Конгрессе появился важный документ
Конгресс США

В то же время американские чиновники сомневаются, что китайцы совершили невинную ошибку. В Вашингтоне не верят в то, что их английского было недостаточно, чтобы понять простой приказ охранника, пишет NYT.

Через несколько недель после проникновения на базу Государственный департамент ввел ограничения для китайских дипломатов. Их обязали заранее уведомлять о любых официальных встречах с американскими дипломатами, местными должностными лицами, а также о визитах в колледжи или исследовательские институты.

В Вашингтоне объяснили свое решение ответными мерами на китайские правила, введенные много лет назад и требующие от американских дипломатов запрашивать разрешение на выезд за пределы принимающих их городов или посещение учреждений.

Высылка, которая, по-видимому, стала первой после того, как США объявили персонами нон грата двух сотрудников китайского посольства в 1987 году, указывает на то, что американское правительство заняло более жесткую позицию против предполагаемого шпионажа со стороны Китая, заявили официальные лица.

Ранее Минюст США обвинил двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Саудовской Аравии.

А россиянку Марию Бутину, которая была осуждена в США за преступный сговор, выпустили из места лишения свободы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай США шпионаж шпионы дипломаты

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото
Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фотоFun
Путин не победил: западная пресса о
Путин не победил: западная пресса о "нормандской встрече"Украина
Свадьба с трагическим финалом растрогала США
Свадьба с трагическим финалом растрогала СШАFun
Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео
Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видеоFun
США о
США о "нормандской встрече": в Америке понимают, что Украине трудноПолитика
Расстрел еврейского магазина в США: стрелков убили, видео с места атаки
Расстрел еврейского магазина в США: стрелков убили, видео с места атакиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...