Дональд Трамп / Фото: AFP

США vs "Северный поток-2": когда Трамп введет санкции против российской трубы Зеленюк Кристина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-07-30T07:51:00+03:00 США Советники Трампа хотят показать, что к России американский президент относится жестко

На этой неделе комитет Сената США по иностранным делам должен рассмотреть законопроект о санкциях против "Северного потока-2". В отличие от нашумевшего закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA), подписанного президентом США 2 августа 2017 года, документ авторства республиканского сенатора Теда Круза, санкционирует конкретные европейские компании, а не передает решение на усмотрение Администрации президента США. Прежде чем стать законом, законопроект должен пройти как Сенат, так и Палату представителей, а на финише получить подпись Дональда Трампа. И на данном этапе ни у украинских, ни у американских экспертов нет уверенности в том, что документ таки будет принят. Но, не исключено, что европейские подрядчики могут сами отказаться от сотрудничества с "Газпромом" под давлением Вашингтона.

Германия – главный лоббист

Разговоры о санкциях против "Северного потока-2" в Вашингтоне продолжаются уже не первый год. За это время в Конгрессе и Сенате регистрировали немало соответствующих законопроектов. Но лишь одному посчастливилось стать действующим – 2 августа 2017 года Дональд Трамп подписал закон CAATSA. Среди прочего документ предусматривает введение финансовых санкций против инвесторов, которые вкладывают деньги в строительство российских трубопроводов. Но, за два года действия закона эту норму США так и не применили – нужна личная воля Дональда Трампа.

Правда, европейские и американские эксперты не раз отмечали, что предусмотренные законом CAATSA санкции против российских трубопроводов не смогут остановить строительство "Северного потока-2". Еще до принятия санкционного закона CAATSA пять европейских компаний-партнеров "Газпрома" (французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall) вышли из соглашения акционеров, подписанного в 2015 году, и "Северный поток-2" строится исключительно за деньги Москвы. Хотя по условиям контракта, 50% должен был инвестировать "Газпром", и по 10% – пять европейских компаний-партнеров.

Неоднозначной до недавнего времени была и позиция Еврокомиссии, которая под давлением Германии, главного лоббиста "Северного потока-2" в Евросоюзе, пошла на уступки. По условиям Третьего энергопакета ЕС поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода и оператором. Но еще вначале этого года в ЕС нашли компромисс: в особых случаях Еврокомиссия может сделать исключение для трубопроводов из третьих стран.

Российские СМИ сообщали, что для этого Еврокомиссия должна дать разрешение Германии подписать с Россией некое межправительственное соглашение, по условиям которого "Северный поток-2" не будет подпадать под действие условий Газовой директивы Третьего энергопакета. Но есть и другой путь. Еврокомиссия может признать, что "Северный поток-2" не нарушит баланс конкуренции на рынке ЕС. Но чисто теоретически это возможно лишь в том случае, если у "Северного потока-2" появится независимый оператор, а доступ к нему получат третьи лица. Правда, для этого России придется менять свое законодательство.

От слов к действиям

Учитывая неразбериху, которая царит в Евросоюзе, единственным рычагом давления на Берлин оставались Соединенные Штаты. Но речь идет не о применении норм закона CAATSA против "Северного потока-2", а о введении точечных санкций против компаний-подрядчиков, которые занимаются глубоководной укладкой труб, обеспечением систем технологической связи и безопасности газопроводов.

Еще в конце мая во время визита на инаугурацию Владимира Зеленского министр энергетики США Рик Перри анонсировал начало подготовки Конгрессом и Сенатом законопроекта, который будет предусматривать санкции против компаний, помогающих России строить "Северный поток-2".

Именно такой законопроект и зарегистрировал сенатор-республиканец Тед Круз. Документ предусматривает введение санкций против судов, прокладывающих газопровод, и компаний, которые являются владельцами этих судов. Речь, в частности, идет о швейцарской Allseas Group SA и итальянской строительной компании Saipem. Без технологий этих компаний "Газпром" не сможет завершить глубоководную укладку труб "Северного потока-2" и проект будет заморожен.

Обсуждение законопроекта комитетом Сената по иностранным делам должно было пройти еще 25 июля. Но, по словам председателя комитета, республиканца Джима Риша, по просьбе одного из его коллег рассмотрение перенесли. Позже издание The Daily Beast сообщило, что отложить рассмотрение законопроекта попросил близкий к Дональду Трампу республиканец Рэнд Пол, который известен своими пророссийскими взглядами. К примеру, в начале августа прошлого года во время визита в Москву он передал письмо Владимиру Путину, в котором шла речь о важности двустороннего сотрудничества, а также содержалось официальное приглашение членов Совета Федерации посетить Вашингтон.

Шансы на то, что Дональд Трамп таки пойдет на введение санкций против "Северного потока-2", в самой Америке оценивают, как 50/50. Советник бывшего вице-президента США Майк Карпентер считает, что советники Трампа хотят показать его жесткое отношение к России.

"А лично Трамп думает, что Германия свободно пользуется гарантиями безопасности США, пренебрегая безопасностью своих соседей. Но, в то же время, Трамп не хочет расстраивать Путина, которому обязан своим политическим успехом. Демократы поддерживают санкции. Поэтому, если Трамп их одобрит, мы увидим двухпартийную поддержку", – сказал сайту "Сегодня" Майк Карпентер.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар также не уверен, что этот законопроект будет принят, учитывая определенный уровень хаотизации в вашингтонских коридорах власти. Хотя он оставляет пространство для оптимизма.

"Высокое искусство американских санкций, если они будут введены, заключается в том, что европейские компании сами откажутся от дальнейшего участия в реализации проекта. Поскольку Allseas Group SA имеет много разных контрактов в Мексиканском заливе, для нее возникает дилемма: выхватить несколько миллиардов путинских денег с "Северного потока-2", но при этом потерять кучу контрактов в Мексиканском заливе у американцев, испортить имидж и попасть в черные списки американских ведомств? Или все-таки, лучше недополучить эти несколько миллиардов от Путина, но спокойно дальше десятки лет работать на американском рынке?", – пишет в своем блоге "Санкції США влучать "в яблучко" "Північного потоку-2" для сайта "Сегодня" Михаил Гончар.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама