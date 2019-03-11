США вступают в гонку вооружений: Госдеп грозно предупредил Россию
Пентагон уже присутпил к изучению возможности создания ракет средней и меньшей дальности
На фоне приостановки своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США изучают возможность создания таких ракет, предупредила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
"Министерство обороны может начать эти научные исследования и разработки, которыми они до сих пор не занимались в связи с тем, что мы соблюдали договор. Пентагон обдумывает свои последующие шаги", — заявила дипломат, выступая в вашингтонском Фонде Карнеги 11 марта.
В то же время, она уточнила, что Пентагон "только начал" изучать возможности создания РСМД.
Кроме того, по словам Томпсон, Вашингтон еще не решил окончательно стоит ли продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3).
"Обсуждение продолжается. Мы обсуждаем возможность продления ДСНВ, значение этого для США и текущее положение дел, пока мы продолжаем соблюдать условия договора. Мы продолжаем встречи на уровне экспертов", — добавила она.
Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.
Кроме того, мы писали, что американский президент Дональд Трамп отвел шестимесячный срок для полного выхода из ракетного соглашения.
Как уже сообщалось, накануне Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
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