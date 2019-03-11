Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США вступают в гонку вооружений: Госдеп грозно предупредил Россию

Сегодня, 16:28

Пентагон уже присутпил к изучению возможности создания ракет средней и меньшей дальности

Противокорабельный комплекс с крылатыми ракетами "Нептун"
Противокорабельный комплекс с крылатыми ракетами "Нептун". Фото: СНБО
США вступают в гонку вооружений: Госдеп грозно предупредил Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4f4/3f0/5c74f43f076b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4f4/3f0/5c74f43f076b4.jpg США Пентагон уже присутпил к изучению возможности создания ракет средней и меньшей дальности

На фоне приостановки своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США изучают возможность создания таких ракет, предупредила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Министерство обороны может начать эти научные исследования и разработки, которыми они до сих пор не занимались в связи с тем, что мы соблюдали договор. Пентагон обдумывает свои последующие шаги", — заявила дипломат, выступая в вашингтонском Фонде Карнеги 11 марта.

В то же время, она уточнила, что Пентагон "только начал" изучать возможности создания РСМД.

Кроме того, по словам Томпсон, Вашингтон еще не решил окончательно стоит ли продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3).

"Обсуждение продолжается. Мы обсуждаем возможность продления ДСНВ, значение этого для США и текущее положение дел, пока мы продолжаем соблюдать условия договора. Мы продолжаем встречи на уровне экспертов", — добавила она.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.

Кроме того, мы писали, что американский президент Дональд Трамп отвел шестимесячный срок для полного выхода из ракетного соглашения.

Как уже сообщалось, накануне Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Пентагон, ракеты, ДРСМД, ракетный договор

Вы сейчас просматриваете новость " США вступают в гонку вооружений: Госдеп грозно предупредил Россию". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва официально сообщила о приостановлении выполнения ДРСМД

7 марта, 13:09

Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ракетного договора

НАТО требует от России прекратить нарушать ракетный договор

7 марта, 22:10

Столтенберг напомнил, что ракетный договор был основой европейской безопасности в течение десятков лет

Ответ НАТО на запрещенные ракеты РФ: в Минобороны Британии назвали сроки

6 марта, 16:44

Североатлантический альянс уже разработал несколько вариантов ответа на выход России и США из ДРСМД

Путин пригрозил США своими ракетами

20 февраля, 12:58

Российский лидер прокомментировал выход США из ДРСМД и объяснил, что будет, если американские ракеты появятся в Европе

В США ответили на угрозы России нацелить на них ракеты

25 февраля, 04:11

Помпео напомнил, что ракетные договоренности нарушала именно Россия

"Россия разрушила все": Климкин прокомментировал кризис с ДРСМД

6 марта, 09:34

Россияне испытывали в оккупированном Крыму ракетные комплексы "Искандер" в нарушение договора с США

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Украину предложили переименовать из-за России

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Цикорий: польза и вред растворимого напитка