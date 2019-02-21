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США введут новые пошлины на товары из ЕС, если не будет заключено соглашение - Трамп

Сегодня, 07:45

США аргументируют необходимость этих мер принципами защиты национальной безопасности

Фото: Getty Images
США введут новые пошлины на товары из ЕС, если не будет заключено соглашение - Трамп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9ff/b2b/5c69ffb2b6c27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9ff/b2b/5c69ffb2b6c27.jpg США США аргументируют необходимость этих мер принципами защиты национальной безопасности

Соединенные Штаты введут новые пошлины на товары из Европейского Союза, если двум сторонам не удастся заключить торговое соглашение. Об этом заявил в среду, 20 февраля, журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы, конечно, думаем об этом", сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения новых пошлин.

"Мы стараемся заключить соглашение, с ними очень сложно договариваться, с ЕС было сложно уже некоторое время, много лет", — подчеркнул американский лидер. "Если мы не заключим соглашение, мы введем пошлины", — добавил Трамп.

В июле 2018 года Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подписали соглашение, приостановившее угрозу введения дополнительных пошлин на ввоз в США европейских автомобилей и автокомпонентов. Правительство США аргументирует необходимость этих мер теми же принципами защиты национальной безопасности, на основании которых в марте были введены пошлины на импорт стали и алюминия. Власти США проводят проверку импорта автомобилей, которая завершается в феврале.

На пошлины на импорт стали и алюминия ЕС ответил пошлинами на товары американского экспорта общей стоимостью 2,8 млрд евро, в том числе на мотоциклы Harley-Davidson Inc., джинсы Levi Strauss & Co. и виски, оставив за собой право добавить к этому списку американские товары на еще 3,6 млрд евро к концу марта 2021 года. Как заявил в январе генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти, Евросоюз готов ввести дополнительные пошлины на ввоз американских товаров, импорт которых оценивается в 20 млрд евро, если администрация Трампа выполнит угрозу и увеличит пошлины на ввоз автомобилей и компонентов.

Введение американских пошлин на европейские автомобили и автокомпоненты будет означать сильное ухудшение торговых отношений с ЕС, ведь объем этого экспорта примерно в 10 раз превышает стоимость европейских поставок стали и алюминия. По данным Еврокомиссии, 25-процентная пошлина на автомобиль увеличит его стоимость на американском рынке на 10 тыс. евро.

Напомним, Украина ввела пошлины на белорусские лампочки и соль. Пошлина для экспортеров соли из Беларуси установлена на пять лет на уровне 11,85%. При этом она не распространяется на "Мозырьсоль", так как этот белорусский производитель предложил установить минимальные цены экспорта в Украину. Пошлина на лампочки мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 Вт составила 17,73%. В министерстве не уточнили, какой период она будет действовать.

Ранее сообщалось, что Украина не может поставлять в ЕС без пошлин уже 10 видов товаров.

Напомним, в 2017 году ЕС ввел дополнительные торговые преференции для Украины. В итоге были увеличены квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Еврокомиссией.

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Тег товары, импорт, пошлины

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Источник:

ТАСС

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