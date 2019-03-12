США введут новые санкции против Венесуэлы
В Госдепе пообещали раскрыть детали в ближайшие дни
Соединенные Штаты в ближайшие несколько дней введут новые очень значительные санкции в отношении властей Венесуэлы. Об этом заявил во вторник специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге в Госдепартаменте.
"Вы очень скоро увидите значительное количество дополнительных аннулирований виз, вы в ближайшие дни увидите некоторые очень значительные дополнительные санкции", — сказал он.
В свою очередь, Европейский союз выступает категорически против военного сценария решения венесуэльского кризиса, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Напомним, ранее парламент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение в стране из-за масштабного блэкаута - из-за аварии на крупнейшей ГЭС практически вся страна осталась без электричества.
Мы также писали, что замминистра иностранных дел Боливарианской республики по международным связям Вильям Кастильо назвал случившееся последствиями теракта.
А о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:
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