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США введут новые санкции против Венесуэлы

Сегодня, 21:13

В Госдепе пообещали раскрыть детали в ближайшие дни

Фото: Getty Images
США введут новые санкции против Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/58a/1b6/5c758a1b60dde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/58a/1b6/5c758a1b60dde.jpg США В Госдепе пообещали раскрыть детали в ближайшие дни

Соединенные Штаты в ближайшие несколько дней введут новые очень значительные санкции в отношении властей Венесуэлы. Об этом заявил во вторник специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге в Госдепартаменте.

"Вы очень скоро увидите значительное количество дополнительных аннулирований виз, вы в ближайшие дни увидите некоторые очень значительные дополнительные санкции", — сказал он.

В свою очередь, Европейский союз выступает категорически против военного сценария решения венесуэльского кризиса, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Напомним, ранее парламент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение в стране из-за масштабного блэкаута - из-за аварии на крупнейшей ГЭС практически вся страна осталась без электричества.

Мы также писали, что замминистра иностранных дел Боливарианской республики по международным связям Вильям Кастильо назвал случившееся последствиями теракта.

А о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:

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Тег Венесуэла, санкции, Мадуро, Госдеп США, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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