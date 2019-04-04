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США введут пошлины на машины из Мексики, если ее власти не остановят наркотрафик — Трамп

Сегодня, 20:42

По словам Дональда Трампа, если и это не остановит наркотрафик, то США закроют границу

Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Фото: REUTERS/Joshua Roberts.
США введут пошлины на машины из Мексики, если ее власти не остановят наркотрафик — Трамп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3b6/695/5ca3b6695c21a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3b6/695/5ca3b6695c21a.jpg США По словам Дональда Трампа, если и это не остановит наркотрафик, то США закроют границу

США намерены ввести пошлины на автомобили из Мексики, если власти этой страны не остановят наркотрафик через границу и в течение года не предпримут меры по предотвращению нелегальной миграции. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп во время брифинга для прессы в Белом доме.

"Если Мексика не станет помогать [с борьбой с наркотрафиком], то мы введем пошлины на их машины", — заявил он. "Я это сделаю, это не игра", — добавил Трамп. "Если и это не остановит наркотрафик, то мы закроем границу", — подчеркнул американский лидер, отметив, что на принятие эффективных мер у властей Мексики "есть год".

"Мексика не делает то, что может сделать очень легко", — считает президент. Глава Белого дома подчеркнул, что для него очень важен заключенный торговый договор между США, Мексикой и Канадой (USMCA), но "эта проблема гораздо важней".

Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, это позволит Трампу получить в целом около 8 млрд долларов. Средства пойдут на возведение и ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше 5,7 млрд долларов на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.

Напомним, в Мексике наркоторговцы устроили перестрелку, есть жертвы. Властям удалось поймать нескольких преступников, пытавшихся скрыться с места происшествия.

Также сообщалось, что власти США не намерены полностью закрывать границу с Мексикой и уведомили об этом ее руководство. С таким заявлением выступил министр иностранных дел латиноамериканского государства Марсело Эбрард.

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Тег Мексика, США, наркотрафик, Трамп, пошлины, тасс

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Источник:

ТАСС

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