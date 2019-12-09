Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

США ввели новые международные санкции: какие страны попали под удар

9 декабря, 21:24

Попавшим под санкции физическим и юрлицам предъявили обвинения в коррупции

/ Фото: AFP

В понедельник, 9 декабря, США объявили о новых санкциях против 17 лиц и 29 организаций из Сербии, Кипра, Венесуэлы и Латвии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов страны. Ограничения ввели в рамках "Глобального акта Магнитского".

Отмечается, что все они связаны с Агентством управления и развития Вентспилсского свободного порта, NBDA и Латвийской ассоциацией транзитного бизнеса.

Реклама

Попавшим под санкции физическим и юрлицам предъявили обвинения в коррупции. Также зафиксировали нарушение прав человека в Венесуэле.

В тренде
МИД Венгрии назвал условие, при котором не будет блокировать вступление Украины в НАТО
Петер Сийярто. Фото: REUTERS/Adriano Machado

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Ранее США ввели санкции против шести судов государственной компании Венесуэлы PDVSA за нелегальные поставки нефти на Кубу.

Также Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций в рамках "Глобального закона Магнитского" против китайских властей в связи с ситуацией вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Венесуэла Кипр Латвия Сербия США санкции

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США задержали в Оманском заливе судно с иранским оружием
США задержали в Оманском заливе судно с иранским оружиемСША
Свадьба с трагическим финалом растрогала США
Свадьба с трагическим финалом растрогала СШАFun
Разработанные в России мобильные приложения представляют потенциальную угрозу – ФБР
Разработанные в России мобильные приложения представляют потенциальную угрозу – ФБРСША
США о
США о "нормандской встрече": в Америке понимают, что Украине трудноПолитика
Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают Альянс
Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают АльянсЕвросоюз
Доверяй, но проверяй: в США прокомментировали
Доверяй, но проверяй: в США прокомментировали "нормандскую встречу"США

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...