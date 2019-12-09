США ввели новые международные санкции: какие страны попали под удар

Попавшим под санкции физическим и юрлицам предъявили обвинения в коррупции

/ Фото: AFP

В понедельник, 9 декабря, США объявили о новых санкциях против 17 лиц и 29 организаций из Сербии, Кипра, Венесуэлы и Латвии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов страны. Ограничения ввели в рамках "Глобального акта Магнитского".

Отмечается, что все они связаны с Агентством управления и развития Вентспилсского свободного порта, NBDA и Латвийской ассоциацией транзитного бизнеса.

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Попавшим под санкции физическим и юрлицам предъявили обвинения в коррупции. Также зафиксировали нарушение прав человека в Венесуэле.

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Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Ранее США ввели санкции против шести судов государственной компании Венесуэлы PDVSA за нелегальные поставки нефти на Кубу.

Также Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций в рамках "Глобального закона Магнитского" против китайских властей в связи с ситуацией вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

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