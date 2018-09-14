США ввели новые санкции против компаний из Китая и России

Сегодня, 15:37

Санкции блокируют любые активы, которые могут иметь компании в юрисдикциях США, и запрещают гражданам США сотрудничать с ними

Минфин США, фото forexaw.com
Минфин США, фото forexaw.com

США ввели новые санкции против двух компаний из Китая и России за поддержку ядерных и ракетных программ Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минфин США.

Как сообщается, новые санкции ввели в отношении китайской компании Yanbian Silverstar Network Technology Co., ее северокорейского исполнительного директора Jong Song Hwa и размещенной в России дочерней компании Volasys Silver Star.

"Китайская Silverstar была связана с Департаментом промышленности правящей партии Северной Кореи, которая контролирует программы баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Санкции блокируют любые активы, которые могут иметь компании в юрисдикциях США, и запрещают гражданам США сотрудничать с ними.

Ранее Россия заблокировала американскую заявку в Комитете СБ ООН 1718 о расширении санкций против КНДР. Речь идет о введении международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц, включая российский коммерческий банк "Агросоюз", которые ведущих незаконную деятельность в нарушение действующего применительно к Северной Корее санкционного режима.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.
США, КНДР, санкции, северная корея

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