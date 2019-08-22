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США ввели новые санкции против физических лиц и компаний из Китая

22 августа, 00:45

Лица, внесенные в черный список, «осуществляли международную операцию по обороту наркотиков

/ Фото: AFP

Вашингтон вводит санкции в отношении трех физических и двух юридических лиц из Китая за то, что они, по мнению американских властей, причастны к производству, продаже и распространению синтетических опиоидов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минфина США.

Как отметила заместитель министра финансов страны Сигал Манделкер, лица, внесенные в черный список, "осуществляли международную операцию по обороту наркотиков, в рамках которой производили и продавали смертоносные наркотические вещества, способствуя при этом кризису опиоидной зависимости, передозировкам и смертям в Соединенных Штатах". Слова Манделкер приводятся в заявлении Минфина.

Как отметили в ведомстве, в отношении попавших под санкции граждан Китая в США ранее были выдвинуты обвинения в незаконном обороте фентанила — сильного опиоидного синтетического анальгетика, применяемого в медицине в качестве обезболивающего: он более сильнодействующий, чем морфин и героин в 100 и 50 раз соответственно. Препарат вызывает сильную зависимость, которая зачастую приводит к передозировке, а потом и к летальному исходу.

Американские власти неоднократно требовали от правительства Китая ограничить оборот фентанила. Как заявляли в США, преступные группировки нелегально ввозят произведенный в Китае фентанил и производные в США, где наркоторговцы продают или смешивают этот дешевый синтетический наркотик с другими наркотическими веществами — героином и кокаином — для увеличения их веса и силы воздействия. Из-за того, что наркозависимые зачастую не знают об этом, это приводит к росту числа передозировок и смертей.

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В апреле власти Китая включили фентанил и производные этого препарата в список подлежащих контролю нелекарственных веществ, при этом заместитель главы Государственного комитета по контролю за оборотом наркотиков КНР Лю Юэцзинь тогда отверг заявления американской стороны о том, что Китай является крупнейшим поставщиком фентанила на американский рынок. В начале августа президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай не выполнил свои обещания прекратить продажу фентанила.

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Как сообщил в среду в ходе брифинга для журналистов представитель американской администрации высокого ранга, власти США через три недели планируют направить в Китай делегацию, в состав которой войдут глава Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) и руководитель Почтовой инспекционной службы (United States Postal Inspection Service). Представители США, как ожидается, встретятся с китайскими коллегами. "Президент Трамп был прав, Китай должен делать больше, вот почему мы туда едем", — сказал представитель администрации.

Напомним, 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

В конце июля-начале августа в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. После него Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако позже американский президент объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.

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торговля Китай США наркотики

Источник: ТАСС

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