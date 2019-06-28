США ввели санкции против двух бывших венесуэльских чиновников

По версии американских властей, Мотта Домингес и Луго Гомес продолжают заниматься крупными коррупционными делами

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против экс-министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Боливарианской Республики Эустикио Хосе Луго Гомеса.

По версии американских властей, Мотта Домингес и Луго Гомес "продолжают заниматься крупными коррупционными делами и мошенничеством в ущерб народу Венесуэлы". В документе утверждается, что бывшие должностные лица "незаконно обогатились и способствовали возникновению кризиса в сфере электроэнергии" страны.

Как полагает американское ведомство, масштабные перебои с электроэнергией в Венесуэле стали результатом "продолжавшейся годами масштабной коррупции, пренебрежения и ненадлежащего управления инфраструктуры электроснабжения Венесуэлы".

Кроме того, в четверг прокуратура города Майами (штат Флорида) заочно предъявила 55-летнему Луго Гомесу и 60-летнему Мотте Домингесу обвинения в отмывании денег на территории США.

Ранее министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23–24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. По словам министра, несколько заговорщиков были задержаны и дали признательные показания.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:

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