Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США ввели санкции против двух бывших венесуэльских чиновников

28 июня, 02:22

По версии американских властей, Мотта Домингес и Луго Гомес продолжают заниматься крупными коррупционными делами

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против экс-министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Боливарианской Республики Эустикио Хосе Луго Гомеса.

По версии американских властей, Мотта Домингес и Луго Гомес "продолжают заниматься крупными коррупционными делами и мошенничеством в ущерб народу Венесуэлы". В документе утверждается, что бывшие должностные лица "незаконно обогатились и способствовали возникновению кризиса в сфере электроэнергии" страны.

Как полагает американское ведомство, масштабные перебои с электроэнергией в Венесуэле стали результатом "продолжавшейся годами масштабной коррупции, пренебрежения и ненадлежащего управления инфраструктуры электроснабжения Венесуэлы".

Кроме того, в четверг прокуратура города Майами (штат Флорида) заочно предъявила 55-летнему Луго Гомесу и 60-летнему Мотте Домингесу обвинения в отмывании денег на территории США.

Ранее министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23–24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. По словам министра, несколько заговорщиков были задержаны и дали признательные показания.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Венесуэла, США, санкции

Вы сейчас просматриваете новость " США ввели санкции против двух бывших венесуэльских чиновников". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Организаторы госпереворота в Венесуэле собирались убить десятки человек — Мадуро

Вчера, 02:13

Заговорщики также собирались убить всех военных, которые "встанут у них на пути" при захвате военной базы

Гуайдо отверг обвинения в причастности к организации государственного переворота в Венесуэле

Вчера, 01:49

Журналисты уже сбились со счета, в который раз они повторяют эти обвинения, – заявил он

В Венесуэле заявили о предотвращении в стране переворота

Вчера, 00:19

Якобы группа военных планировала захватить арсенал на военной базе в штате Миранда

Трамп намерен добиваться свержения президента Венесуэлы

26 июня, 02:42

Спецпосланник США по Венесуэле исключил участие Мадуро в работе нового правительства народного единства в этой стране

Россия отправила в Венесуэлу военный самолет: в МИД РФ назвали причину

25 июня, 11:34

Заместитель Лаврова рассказал официальную версию того, с какой целью в Каракасе сел Ил-62

В Венесуэле приземлился российский военный самолет

25 июня, 02:45

Самолет с этим же номером вместе с еще одним самолетом прибыли в Каракас в марте

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Владимир Зеленский отменил школьную форму

Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

Гигантская скала спасет Мир

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Гелетей получил 800 тысяч "отступных"

6 причин, почему Lexus UX — идеальный автомобиль для женщины

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Вчера, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

26 июня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

26 июня, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Ученые сообщили о падении межзвездного объекта на Землю

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь