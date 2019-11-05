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США ввели санкции против Генштаба Ирана

5 ноября, 03:12

Также под санкции подпал сын духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Вашингтон, который ранее ввел санкции в отношении строительного сектора Ирана, расширил санкционный список в отношении Тегерана, внеся туда Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. Об этом сообщила в понедельник, 4 ноябре, пресс-служба Министерства финансов США.

В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, его заместитель Голям Али Рашид, советник по международным вопросам руководителя Ирана Али Акбар Велаяти, председатель верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, бывший министр обороны страны Хосейн Дехган, а также ряд военных, священнослужителей, политиков и представителей правительства.

"Сегодня Министерство финансов вводит санкции против никем не избранных чиновников, которые входят в окружение верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи и проводят дестабилизирующую политику", – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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"Вы, вероятно, также обратили внимание на тот факт, что мы сегодня вводим санкции в отношении Моджтабы Хаменеи – второго сына руководителя и духовного лидера (Иран -ред.)", – подчеркнул в свою очередь на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Он тесно работает с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" (Корпуса стражей исламской революции Ирана – элитных частей ВС генералом) Касемом Сулеймани, а также с (полувоенным ополчением) "Басидж", продвигая дестабилизирующую повестку своего отца во всем регионе", – утверждал он.

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Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном в прошлом году.

"Этот арсенал затем использовался для нападений на нашего союзника Израиль", — сказал дипломат.

Напомним, Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

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