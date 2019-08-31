США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1

В санкционный список был внесен также капитан этого судна — гражданин Индии Ахилеш Кумар

/ Фото: AFP

Соединенные Штаты Америки внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара. Об этом говорится в заявлении американского министерства финансов.

В санкционный список был внесен также капитан этого судна — гражданин Индии Ахилеш Кумар.

"Такие суда, как Adrian Darya 1, позволяют силам „Аль-Кудс" КСИР перевозить значительные объемы нефти, которую они пытаются скрыть и продавать нелегально, чтобы финансировать враждебную деятельность режима и продвигать терроризм", — заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер. "Любой, кто оказывает поддержку Adrian Darya 1, рискует оказаться под санкциями", — добавила она.

Санкции предполагают заморозку всех активов в Соединенных Штатах, при этом американским гражданам запрещено поддерживать какие-либо деловые связи с фигурантами списка.

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Гибралтар ранее отклонил запрос США об аресте иранского танкера Grace 1.

Федеральный суд в Вашингтоне ранее выдал ордер на арест танкера, перевозящего нефть и почти 1 миллион долларов. Британские королевские морские пехотинцы задержали судно в Гибралтаре в июле по подозрению в том, что оно везло нефть в Сирию в обход санкций ЕС. После этого Иран пообещал ответить на действия гибралтарских властей.

Недавно мы сообщали, что Иран задержал иностранный нефтяной танкер возле острова Фарси в Персидском заливе. На этом острове расположена военно-морская база КСИР. По данным КСИР, судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива.

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдало правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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