США ввели санкции против кубинского лидера

Рауля Кастро внесли в санкционный список из-за его причастность к серьезному нарушению прав человек

/ Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против кубинского государственного деятеля, лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро за "тяжелые нарушения прав человека".

Об этом сообщил Госдеп США.

"Мы вносим в санкционный список Рауля Кастро и его близких родственников за его причастность к серьезному нарушению прав человека", – говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, размещенном в Twitter.

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В нем отмечается, что в кризисе в Венесуэле и на Кубе повинно "игнорирование режимом Кубы прав человека и применение насильственных мер для поддержки бывшего режима Мадуро".

Напомним, что в начале мая президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, "направлены на подрыв конституции Венесуэлы".

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США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года тогдашний американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Мы также писали, что в апреле прошлого года на Кубе избрали нового главу государства- Мигеля Диас-Канеля, который стал первым политиком не из семьи Кастро, возглавившим государство.

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