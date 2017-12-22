США ввели санкции против российских "воров в законе"

Меры введены в рамках борьбы с организацией, действующей в США, России, Греции, Испании и Украине

Министерство финансов США ввело санкции против десяти криминальных авторитетов из стран бывшего СССР, а также двух компаний в рамках борьбы с организацией "Воры в законе".

Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 22 декабря.

В санкционном списке оказались Юрий Пичугин (Пичуга), Рубен Татулян (Робсон), Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Владимир Тюрин (Тюрик), Захарий Калашов (Шакро Молодой), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Камчибек Кольбаев (Камчи Бишкекский), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), Владислав Леонтьев (Вадик Белый) и Гафур Рахимов.

Все фигуранты этого списка, по данным американского Минфина, связаны с организацией "Воры в законе", которая действует в США, России, Греции, Испании и Украине.

В частности, введенные меры запрещают вести бизнес с перечисленными людьми и компаниями. Кроме того, фигурантам списка запрещается въезд в США, а их активы на американской территории замораживаются.

Напомним, ранее начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, откуда в столицу приезжает больше всего преступников и уголовных авторитетов.

Также мы сообщали о том, что за первые шесть месяцев 2017 года из Украины выдворили 11 воров в законе.