США ввели санкции против строительного сектора Ирана в связи с ядерной программой

Госсекретарь Помпео вводит новые санкции против Ирана и продлевает ограничения в ядерной сфере

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении строительного сектора Ирана, а также установили ряд ограничений на поставки Тегерану некоторых материалов, которые могут использоваться в ядерной и ракетной программах. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Майкл Помпео вводит новые санкции против Ирана и продлевает ограничения в ядерной сфере", — сообщило американское внешнеполитическое ведомство. "Это решение поможет сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения оружия массового уничтожения, ограничить способность Ирана сократить свое „время прорыва" до ядерного оружия (время, необходимое для производства достаточного количества оружейного урана для создания бомбы — Ред.) и помешать режиму воссоздать объекты для чувствительных с точки зрения распространения ОМУ целей", — подчеркнула Ортэгус.

"Госсекретарь принял одновременно два решения, которые имеют последствия с точки зрения санкций: одно из них обозначает строительный сектор Ирана как контролируемый прямо или косвенно Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана —Ред.), а другое — выделяет четыре стратегических материала, которые используются в иранской ядерной, военной программах, а также программе создания баллистических ракет", — отметила она.

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В связи с первым решением, как уточняет Госдепартамент, вводится запрет на поставки в Иран необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля, а также программного обеспечения для строительного сектора. Второе ограничение подразумевает запрет на продажу определенных видов стальных труб и фольги вне зависимости от конечного назначения.

Как отмечает Ортэгус, это даст США больше возможностей для того, чтобы препятствовать приобретению Ираном "стратегических материалов для КСИР, их строительного сектора и программ, касающихся распространения оружия". "Этими действиями Соединенные Штаты продолжают кампанию по оказанию максимального экономического давления на иранский режим", — заявила пресс-служба.

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Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном в прошлом году.

"Этот арсенал затем использовался для нападений на нашего союзника Израиль", — сказал дипломат.

Напомним, Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

О недавнем конфликте, который едва не закончился началом военных действий против Ирана – атаке на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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