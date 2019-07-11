США ввели санкции против Венесуэлы: Гуайдо их поддержал

В Минфине США считают своим долгом положить конец бесчеловечному обращению Мадуро с политическими оппонентами

Хуан Гуайдо. Фото: REUTERS/Ivan Alvarado.

Минфин США объявил о введении санкций против Главного управления военной контрразведки Венесуэлы в связи со смертью капитана вооруженных сил республики Акосты Аревало. В ведомстве отметили, что считают своим долгом положить конец бесчеловечному обращению бывшего режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро с политическими оппонентами, ни в чем не повинными гражданами и представителями военных.

Также лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо поддержал решение США включить в санкционные списки Главное управление военной контрразведки южноамериканской страны. Соответствующее заявление политик сделал в Twitter.

"Работая во взаимодействии с нашими союзниками, мы добиваемся справедливости в том, что касается пыток и преследования. Те, кто совершают или допускают нарушения прав человека, должны знать, что будут последствия и что они могут перейти на сторону венесуэльцев", — написал Гуайдо, опубликовав ссылку на решение Министерства финансов США.

Ранее Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что капитан вооруженных сил республики Рафаэль Акоста Аревало, задержанный за причастность к попытке государственного переворота, умер, находясь под стражей. Смерть офицера подтвердил его адвокат, добавив, что ее причиной стали пытки — их последствия якобы были видны, когда задержанного привели в суд. Позднее стало известно, что власти Боливарианской Республики задержали двух сотрудников национальной военной контрразведки, которые подозреваются в убийстве офицера.

Ранее Associated Press со ссылкой на три источника сообщило о возобновлении переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией. Однако 2 июля Гуайдо заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями администрации Николаса Мадуро.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек.

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