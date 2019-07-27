Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США ввели санкции в отношении ряда чиновников Кубы

27 июля, 01:06

Власти Кубы фактически принуждают медицинских работников к труду в других странах

Куба
Куба. Фото: AFP

Американская администрация приняла решение ввести визовые санкции в отношении ряда должностных лиц в Гаване за практику направления на работу за рубеж сотрудников системы здравоохранения Кубы. Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Как он утверждает, власти Кубы фактически принуждают медицинских работников к труду в других странах. "В ответ на эту эксплуатацию работников Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении определенных должностных лиц Кубы и других людей ", — отметил Помпео. Он пояснил, что новое решение может распространяться на "ближайших родственников" тех официальных лиц Кубы, которые попали в американский черный список.

Напомним, что в начале мая президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, "направлены на подрыв конституции Венесуэлы".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года тогдашний американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Куба, США, санкции

Вы сейчас просматриваете новость " США ввели санкции в отношении ряда чиновников Кубы". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских С-400

Вчера, 23:40

Трамп не уточнил, когда он примет решение о введении в отношении Турции санкций

Без танков и броневиков: Сербию жестко наказали за дружбу с Путиным

Вчера, 18:46

Румыния задержала на территории страны часть военной техники, которую Россия хотела доставить в Сербию

Помпео призвал Анкару не разворачивать российские С-400

Вчера, 02:23

Ранее Вашингтон настаивал на том, что Турция должна полностью отказаться от поставок С-400

США и КНДР возобновят переговоры

Вчера, 01:07

Ким Чен Ын пришлет свою группу для переговоров

Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней

Как понять по плачу, чего хочет ребенок

Семидневная диета "Сжигательница жира"

Сколько денег понадобится, чтобы начать свое дело?

Топ-7 запретов Страстной пятницы: что нельзя делать

Как извлечь прибыль из увлечения жизни

Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней

Как понять по плачу, чего хочет ребенок

Семидневная диета "Сжигательница жира"

Сколько денег понадобится, чтобы начать свое дело?

Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Вчера, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Покупать витамины – пустая трата денег

Чем заменить вредные продукты в рационе
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь