США ввели жесткие санкции против КНДР

Сегодня, 23:15

Трамп надеется, что новые санкции против Северной Кореи могут принести результат

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Новые, еще более строгие санкции против Северной Кореи ввели США с целью заставить КНДР прекратить разработку ее ядерной программы, и президент США Дональд Трамп ожидает, что эти меры могут принести результат. Об этом Трамп заявил на конференции консерваторов в городе Оксон Хилл (штат Мэриленд).

"Люди спрашивали про Северную Корею. Мы ввели сегодня самые строгие санкции, которые когда-либо вводились в отношении страны до этого. И откровенно говоря, с надеждой, что что-то положительное может произойти. Мы посмотрим", – отметил Трамп.

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В Департаменте казначейства США рассказали, что 23 февраля Управление по контролю над иностранными активами ввело санкции против 27 компаний из КНДР, Китая, Панамы и совместной компании из Тайваня и Самоа, 28 морских кораблей и одного физического лица из Китая.

Также санкции направлены на то, чтобы исключить возможность компаниям Северной Кореи обходить существующий санкционный режим.

Напомним, недавно Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

Ранее Трамп заявил, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына. 

Также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил с заявлением, что США больше никогда не смогут начать войну и угрожать войной КНДР, поскольку в Северной Корее завершено формирование ядерных сил.

Напомним, что Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за проводимых ею ракетных и ядерных испытаний. В частности, значительно уменьшен (с 2 млн до 500 тысяч баррелей) объем поставляемого ей топлива.
США, КНДР, ядерное оружие, санкции, северная корея, Дональд Трамп
Источник:

УНИАН

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