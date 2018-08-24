США вводят новые санкции против России: стала известна дата

Сегодня, 13:21

Новые санкции призваны ограничить доступ России к "чувствительным товарам", которые контролируются национальной безопасностью США

США вводят новые санкции. Фото из открытых источников
США вводят новые санкции. Фото из открытых источников

США намерены 27 августа ввести новый блок санкций против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании Об этом пишет Reuters.

Новые санкции призваны ограничить доступ России к "чувствительным товарам", которые контролируются национальной безопасностью США.

Первый этап новых американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, должны были ввести 22 августа, но решение отложили до 27 августа.

На фоне объявления о подготовке санкций курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года.

На первом этапе санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против какой-то компании.

Как известно, Москва грозится дать "адекватный ответ" в случае введения Соединенными Штатами Америки новых санкций.

Как сообщалось, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.

Также администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

Кроме того, США готовят санкции против России из-за "дела Скрипалей" в рамках закона о контроле и запрещении химического и биологического оружия. Эти санкции будут накладываться в два этапа, причем второй этап также запланирован на осень и предполагается, что он будет очень жестким.

Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.
Россия, США, санкции

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