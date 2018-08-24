США вводят новые санкции против России: стала известна дата

США намерены 27 августа ввести новый блок санкций против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании Об этом пишет Reuters.

Новые санкции призваны ограничить доступ России к "чувствительным товарам", которые контролируются национальной безопасностью США.

Первый этап новых американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, должны были ввести 22 августа, но решение отложили до 27 августа.

На фоне объявления о подготовке санкций курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года.

На первом этапе санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против какой-то компании.

Как известно, Москва грозится дать "адекватный ответ" в случае введения Соединенными Штатами Америки новых санкций.

Как сообщалось, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.

Также администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

Кроме того, США готовят санкции против России из-за "дела Скрипалей" в рамках закона о контроле и запрещении химического и биологического оружия. Эти санкции будут накладываться в два этапа, причем второй этап также запланирован на осень и предполагается, что он будет очень жестким.

Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.



