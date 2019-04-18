США вводят новые санкции против Венесуэлы

США ввели санкции в отношении итальянской транспортной компании PB Tankers SPA, а также трех компаний Либерии

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США вводят санкции в отношении Центробанка Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Джон Болтон, сообщает пресс-служба Госдепа.

Минфин США внес в санкционный список четыре иностранные компании и девять их танкеров из-за связей с нефтяным сектором Венесуэлы.

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США ввели санкции в отношении итальянской транспортной компании PB Tankers SPA, а также трех компаний Либерии – Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited и Lima Shipping Corporation. Принадлежащие им танкеры транспортировали нефть из Венесуэлы на Кубу.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты продолжат делать все возможное для смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, имея в виду прибытие в Каракас группы российских военных специалистов.

Напомним, Европарламент признал оппозиционного политика Хуана Гуайдо временным легитимным президентом, а также поддержал проведение в стране свободных и прозрачных президентских выборов.

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