США вводят сакции против трех НИИ Минобороны России из-за химоружия

По информации СМИ, в одном из НИИ разрабатывался яд "Новичок"

Соединенные Штаты внесли в санкционный список три российских научно-исследовательских института, которые подозревают в участии в создании и испытании химического и бактериологического оружия. Об этом говорится в сообщении министерства торговли США от 26 августа, передает Deutsche Welle.

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Согласно документу, в бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США считают, что деятельность внесенных в черный список НИИ противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, поскольку они подозреваются в связях с российскими программами химического оружия и биологических вооружений.

В санкционном списке оказались: 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ (33-й ЦНИИИ), 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ (48-й ЦНИИ) и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

"Есть веские основания полагать, что 33-й ЦНИИИ является объектом Министерства обороны РФ, связанным с российской химической программой и полигоном химического оружия, а также что ГосНИИОХТ связан с российской программой химического оружия. Имеются также веские основания полагать, что 48-й ЦНИИ связан с российской программой разработки биологического оружия", – говорится в документе.

Издание уточняет, что 33-й ЦНИИИ является ведущим институтом в области радиационной, химической и биологической защиты, 48-й ЦНИИ – главный разработчик в России средств защиты от наступательного биологического вооружения, участвовавший и в разработке вакцины от коронавируса вместе с Центром имени Гамалеи.

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ГосНИИОХТ является главным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия, кроме того, СМИ писали, что в филиале этого НИИ в Шиханах разрабатывался яд "Новичок".

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