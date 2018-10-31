США выделили миллионы долларов для борьбы с пропагандой Кремля

Кроме России, угроза распространения дезинформации предполагается со стороны Китая и Ирана

Правительство США выделило 40 млн долларов на поддержку инициатив по противодействию дезинформации и пропаганде, распространяемой зарубежными странами. Ранее о выделении этой суммы договорились Пентагон и Государственный департамент США.

Средства поступят в распоряжение Центра глобального взаимодействия. Об этом заявил представитель госдепартамента США Роберт Палладино.

"Финансирование будет поддерживать различные усилия по противодействию российской, иранской и китайской дезинформации и пропаганде, направленной на зарубежную аудиторию", – сказал Палладино.

Он уточнил, что работа будет включать внедрение технологий для "раннего предупреждения об иностранной дезинформации, анализ зарубежной аудитории, наиболее восприимчивой к дезинформации и развитие партнерских отношений с влиятельными местными социальными медиа для производства контента, направленного на важную целевую аудиторию".

Напомним, Конгресс США решил увеличить усилия по борьбе с российской пропагандой еще летом 2017 года. Это решение было ответом на вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году и для борьбы с российскими попытками влиять на политику США.