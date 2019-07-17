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США выделят 42 млн долл оппозиции в Венесуэле вместо помощи Гватемале и Гондурасу

17 июля, 11:06

Причина такого решения – стремительно развивающийся кризис в Венесуэле

Фото: AFP

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует перенаправить около 42 млн долларов, предназначавшихся странам Центральной Америки для борьбы с нелегальной миграцией, на поддержку оппозиции в Венесуэле. Об этом во вторник сообщила газета "Лос-Анджелес таймс" со ссылкой на внутренние документы федерального ведомства, занимающегося вопросами оказания помощи другим государствам.

По данным издания, USAID намерено "перераспределить 41,9 млн долларов, изначально выделенных в качестве финансовой помощи Гватемале и Гондурасу" для принятия ими мер по сокращению потока мигрантов, направляющихся в США. Причина такого решения – "стремительно развивающийся кризис в Венесуэле, который затрагивает американские национальные интересы".

Как отметила газета, агентство считает необходимым направить эти средства на "оказание поддержки представителям венесуэльской оппозиции, в том числе на выплату им денежного довольствия, оплату их поездок, проведение для них тренингов по организации избирательного процесса и эффективному расходованию бюджетных средств".

В июне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон намерен прекратить предоставление финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу в связи с тем, что власти этих стран не предпринимают решительных действий для борьбы с нелегальной миграцией. Ранее с подобными угрозами неоднократно выступал глава Белого дома Дональд Трамп, который еще во время предвыборной кампании в 2016 году пообещал проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. Согласно оценкам Министерства внутренней безопасности США, в стране насчитывается примерно 11 млн нелегальных иммигрантов, большая часть которых прибыла из Центральной Америки.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек. 


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Тег Венесуэла, США, Гуайдо

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