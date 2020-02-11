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США выделят почти 800 млн долларов на борьбу с роспропагандой: куда пойдут деньги

11 февраля, 09:19

США намерены бороться с пропагандой России в Европе, Евразии и Центральной Азии

Госдепартамент США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Госдепартамент США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Соединенные Штаты выделят почти 800 млн долларов для противодействия российской пропаганде в Европе, Евразии и Центральной Азии. Об этом в Facebook сообщило посольства Украины в Вашингтоне.

"В официальном сообщении Государственного департамента США отмечается, что бюджетный запрос на 2021 финансовый год по линии Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) всего составляет 41 млрд долл. США. Из них для противодействия губительному влиянию, дезинформации и пропаганде России в Европе, Евразии и Центральной Азии планируется определить финансирование в 763,8 млн долл. США для инвестирования в помощь иностранным государствам, а также 24 млн долл. США – в специализированные фонды", - говорится в сообщении.

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Alikhan Sariyev/Tengrinews/Reuters

Ранее директор научно-исследовательского института преступности и безопасности Кардиффского университета Мартин Иннес рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что в странах Балтии и Украине российская пропаганда распространяет много сообщений о нацизме, а также пытается навязывать месседжи, что государственные институты падают и в краткосрочной перспективе не выживут. Однако в будущем Россия намерена использовать новые средства донесения своей лживой информации.

Напомним, недавно росСМИ опозорились новым "расследованием", в котором идет речь о том, что за коронавирусом стоит Трамп.

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Россия США пропаганда

Источник: Сегодня

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