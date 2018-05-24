США выделят Украине 250 миллионов долларов на военную помощь
Запрос о выделении средств Украине на летальные оборонительные средства был подан лично Трампом
В четверг, 24 мая, палата представителей Конгресса США одобрила выделение в 2019 году 250 миллионов долларов на оказание военной помощи Украине.
Об этом идет речь в отдельной статье принятого законопроекта о финансировании и политике американского Министерства обороны на следующий год.
Запрос о выделении средств Украине на летальные оборонительные средства был подан лично президентом США Дональдом Трампом.
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Как известно, новый оборонный бюджет США на 2019 год предусматривает выделение Украине $250 млн для усиления обороноспособности, в том числе $50 млн выделяются конкретно на летальные виды вооружения оборонного характера.
Напомним, в 2018 году США выделили Украине 350 млн долларов для оборонных нужд. Бюджет был подписан Трампом в декабре 2017 года.
Кроме того, в 2018 году, правительство США выделило 54 млн долл. на дополнительную помощь Украине для проведения реформ.
Всего же, начиная с 2014 года, США выделили почти 1 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.