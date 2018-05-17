США выдвинули Северной Корее ультиматум о ядерном оружии – СМИ

Сегодня, 16:22

Вашингтон может исключить Пхеньян из списка государств-спонсоров терроризма, если КНДР вывезет эти ядерные объекты

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

Соединенные Штаты требуют, чтобы Северная Корея в течение полугода вывезла за пределы страны по крайней мере часть имеющихся у нее ядерных боеголовок, радиоактивных материалов и межконтинентальных баллистических ракет. 

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Reuters.

Помпео также сказал, что Вашингтон может исключить Пхеньян из списка государств-спонсоров терроризма, если КНДР вывезет эти ядерные объекты.

По данным СМИ, если в рамках саммита на высшем уровне 12 июня КНДР согласится на полное ядерное разоружение, то США готовы обеспечить безопасность режима Кима.

Эти гарантии, как ожидается, будут упомянуты в совместном заявлении лидеров двух государств.

Северная Корея заявила, что может отменить саммит с президентом США Дональдом Трампом, если американская сторона в одностороннем порядке настаивать на отказе Пхеньяна от ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Пхеньян отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая. Причиной стали военные учения ВВС США и Южной Кореи, которые, по мнению КНДР, являются репетицией вторжения на Север и провокацией на фоне потепления межкорейских связей.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США и КНДР уже согласовали место и время двустороннего саммита. Однако лидер Соединенных Штатов не стал раскрывать детали договоренностей.
США, КНДР, ядерное оружие, ультиматум, помпео

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