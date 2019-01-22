США выдвинули Южной Корее военный ультиматум: СМИ выяснили детали
Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. военнослужащих США в Южной Корее истек
Посол США в Республике Корея Гарри Харрис посетил администрацию президента, потребовав принять план американской стороны о значительном увеличении расходов Сеула на содержание военного контингента Соединенных Штатов. Как стало известно во вторник телеканалу Кей-би-эс, соответствующая беседа состоялась в конце декабря прошлого года.
По данным правительственных источников телеканала, Харрис тогда "подчеркнул необходимость скорейшего заключения очередного соглашения о распределении соответствующих расходов". Посол предупредил, что в противном случае американская сторона "может приступить к пересмотру двустороннего соглашения о взаимной обороне".
С марта прошлого года стороны вели переговоры по новому соглашению о распределении расходов на содержание военного контингента США, но не смогли достичь договоренности. Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. военнослужащих США в Южной Корее истек 31 декабря. В соответствии с ним, ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляют около 960 млрд вон (860 млн долл.).
Однако, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп потребовал от южнокорейского союзника удвоить вклад в финансирование содержания американских войск, что вызвало категорические возражения со стороны Сеула. Разногласия препятствуют подписанию нового соглашения между двумя странами.
Ранее также сообщалось, что США и Южная Корея уменьшат масштаб совместных учений.
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