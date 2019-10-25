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"Путинскую шпионку" выпустили из тюрьмы в США

25 октября, 17:14

В скором времени россиянку Марию Бутину депортируют на родину

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Россиянку Марию Бутину, которая была осуждена в США за преступный сговор, выпустили из места лишения свободы.

25 октября ее перевели из федеральной тюрьмы во Флориде в иммиграционный центр в Майами, откуда ее предположительно на следующий день депортируют в Россию за счет американского правительства, сообщает агентство Reuters.

Напомним, 31-летнюю Бутину задержали в США в прошлом году. По данным обвинения она хотела "использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику", "налаживать неофициальные контакты" и "проникать в организации, действующие в политике США", чтобы продвигать интересы Кремля.

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Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

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Фото: Getty Images

Чтобы избежать длительного тюремного срока, женщина заключила сделку со следствием и частично признала свою вину в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом РФ.

В итоге в апреле этого года суд в Вашингтоне приговорил Марию Тутину к 18 месяцам лишения свободы, отклонив предложение предложение стороны защиты, которые настаивали на сроке заключения, равному уже отбытому. Тогда же ее адвокат выразил уверенность, что осенью женщину вернут домой.

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