"Путинскую шпионку" выпустили из тюрьмы в США

Россиянку Марию Бутину, которая была осуждена в США за преступный сговор, выпустили из места лишения свободы.
25 октября ее перевели из федеральной тюрьмы во Флориде в иммиграционный центр в Майами, откуда ее предположительно на следующий день депортируют в Россию за счет американского правительства, сообщает агентство Reuters.
Напомним, 31-летнюю Бутину задержали в США в прошлом году. По данным обвинения она хотела "использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику", "налаживать неофициальные контакты" и "проникать в организации, действующие в политике США", чтобы продвигать интересы Кремля.
Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.
В трендеИз-за чего протестуют в Барселоне и почему замедляется рост экономики: главные новости мира
Чтобы избежать длительного тюремного срока, женщина заключила сделку со следствием и частично признала свою вину в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом РФ.
В итоге в апреле этого года суд в Вашингтоне приговорил Марию Тутину к 18 месяцам лишения свободы, отклонив предложение предложение стороны защиты, которые настаивали на сроке заключения, равному уже отбытому. Тогда же ее адвокат выразил уверенность, что осенью женщину вернут домой.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк