США выступают за оказание помощи оппозиции Венесуэлы от МВФ

Необходимо разблокировать ресурсы МВФ для временного правительства

Фото: Getty Images

США выступают за оказание помощи оппозиции Венесуэлы от МВФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/71d/88a/5ca71d88ab85f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/71d/88a/5ca71d88ab85f.jpg 2019-04-09T23:49:45+03:00 США Необходимо разблокировать ресурсы МВФ для временного правительства

Соединенные Штаты ведут переговоры с Международным валютным фондом о том, чтобы он начал оказывать финансовую помощь лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Вчера я обсуждал с директором-распорядителем Фонда Кристин Лагард этот вопрос. Реальная проблема, на которой мы сосредоточили свое внимание, заключается в том, что необходимо предпринять, чтобы разблокировать ресурсы МВФ для временного правительства. Это то, над чем мы с МВФ конструктивно работаем", — отметил Мнучин.

По словам министра, более важное значение имеют переговоры по поводу оказания МВФ и Всемирным банком помощи "в деле восстановления страны, в чем народ Венесуэлы остро нуждается".

Конгрессмены утверждали, что фонд не согласен с позицией властей США по поводу признания Гуайдо временным президентом страны. Мнучин не согласился с законодателями.

Ранее МВФ сообщил, что внимательно следит за ситуацией вокруг кризиса в Венесуэле и готов оказать помощь, как только будет решен вопрос по поводу того, кого считать законным лидером Боливарианской Республики. По словам официального представителя МВФ Джерри Райса, этим вопросом занимается международное сообщество, 189 стран-участниц фонда.

Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.











29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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