США выведут часть войск из Японии: появились детали
Всего с Окинавы на Гуам планируется переместить около 5 тысяч из 19 тысяч военнослужащих
Соединенные Штаты планируют начать частичную передислокацию своих морских пехотинцев с баз в южной японской префектуре Окинава на остров Гуам в период с октября 2024 по март 2025 года, а весь процесс займет около полутора лет. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в американских военных кругах.
Всего с Окинавы на Гуам планируется переместить около 5 тыс. из 19 тыс. военнослужащих. Треть из них будет находиться там на постоянной основе, другую часть предполагается менять каждые полгода.
По плану, для их размещения рядом с военной базой Андерсен, где находятся стратегические бомбардировщики В-52, появится еще одна. Она получит название Кэмп-Браз. Ее строительство полностью завершится ориентировочно к 2026 году. Также рядом будут построены дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.
На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Символом его стала авиабаза морской пехоты США Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе и стала источником постоянных инцидентов. Правительство Японии рассчитывает перенести ее из густонаселенного города Гинован в район Хэноко на севере острова.
Ранее сообщалось, что США перебрасывают в Японию новейший ударный десантный корабль.
Отметим, территория Гуам - остров в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть не входящий в состав США, но являющийся их владением). Является самым южным в архипелаге Марианские острова, деля архипелаг с Содружеством Северных Марианских Островов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " США выведут часть войск из Японии: появились детали". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Японии беспилотник пролетел рядом с императорским дворцом
Полиция ищет владельца беспилотника, а также проверяет, не мог ли аппарат упасть где-либо
Эра "Установления мира" подходит к концу: император Акихито отрекся от престола
Акихито произнес свое прощальное послание на тожественной церемонии
В Японии продают консервы с воздухом эпохи правления императора Акихито
Продавцы уверяют, что товар пользуется спросом, поскольку хорошо учитывает нынешнюю конъюнктуру на рынке сувениров
В Японии произошло серьезное землетрясение
Землетрясение произошло на севере Хоккайдо, магнитуда подземных толчков достигала 5,6