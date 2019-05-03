Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США выведут часть войск из Японии: появились детали

3 мая, 12:25

Всего с Окинавы на Гуам планируется переместить около 5 тысяч из 19 тысяч военнослужащих

Фото: Pixabay

Соединенные Штаты планируют начать частичную передислокацию своих морских пехотинцев с баз в южной японской префектуре Окинава на остров Гуам в период с октября 2024 по март 2025 года, а весь процесс займет около полутора лет. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в американских военных кругах.

Всего с Окинавы на Гуам планируется переместить около 5 тыс. из 19 тыс. военнослужащих. Треть из них будет находиться там на постоянной основе, другую часть предполагается менять каждые полгода.

По плану, для их размещения рядом с военной базой Андерсен, где находятся стратегические бомбардировщики В-52, появится еще одна. Она получит название Кэмп-Браз. Ее строительство полностью завершится ориентировочно к 2026 году. Также рядом будут построены дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Символом его стала авиабаза морской пехоты США Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе и стала источником постоянных инцидентов. Правительство Японии рассчитывает перенести ее из густонаселенного города Гинован в район Хэноко на севере острова.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают в Японию новейший ударный десантный корабль.

Отметим, территория Гуам - остров в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть не входящий в состав США, но являющийся их владением). Является самым южным в архипелаге Марианские острова, деля архипелаг с Содружеством Северных Марианских Островов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Япония, гуам

Вы сейчас просматриваете новость " США выведут часть войск из Японии: появились детали". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Японии беспилотник пролетел рядом с императорским дворцом

Сегодня, 04:43

Полиция ищет владельца беспилотника, а также проверяет, не мог ли аппарат упасть где-либо

В Японии началась эра "Рейва" – император Нарухито взошел на престол

1 мая, 10:31

Нарухито передали императорские регалии: зеркало, меч и яшму

Эра "Установления мира" подходит к концу: император Акихито отрекся от престола

30 апреля, 14:30

Акихито произнес свое прощальное послание на тожественной церемонии

В Японии продают консервы с воздухом эпохи правления императора Акихито

30 апреля, 04:30

Продавцы уверяют, что товар пользуется спросом, поскольку хорошо учитывает нынешнюю конъюнктуру на рынке сувениров

В Японии произошло серьезное землетрясение

28 апреля, 11:31

Землетрясение произошло на севере Хоккайдо, магнитуда подземных толчков достигала 5,6

США и Япония сохранят санкции против КНДР

27 апреля, 05:11

Глава японского правительства подчеркнул, что его государство намеревается играть активную роль в денуклеаризации КНДР

Политолог: почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Куркума спасет больные суставы

Ближайшего соратника Лукашенко задержали за работу на ФСБ РФ

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Число электромобилей в Казахстане сократилось

Пыталась соблазнить: Чубаров рассказал о встрече с Поклонской

Срна: Нет президента - нет Шахтера

Епифаний объяснил, почему "УПЦ МП" полностью зависит от Москвы

Вы едите много сахара: 5 тревожных признаков

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Туристы показали игру молодого бегемота с крокодилами в парке ЮАР

Что мужчинам нельзя знать о женщинах