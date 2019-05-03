США выведут часть войск из Японии: появились детали

Всего с Окинавы на Гуам планируется переместить около 5 тысяч из 19 тысяч военнослужащих

Фото: Pixabay

Соединенные Штаты планируют начать частичную передислокацию своих морских пехотинцев с баз в южной японской префектуре Окинава на остров Гуам в период с октября 2024 по март 2025 года, а весь процесс займет около полутора лет. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в американских военных кругах.

Всего с Окинавы на Гуам планируется переместить около 5 тыс. из 19 тыс. военнослужащих. Треть из них будет находиться там на постоянной основе, другую часть предполагается менять каждые полгода.

По плану, для их размещения рядом с военной базой Андерсен, где находятся стратегические бомбардировщики В-52, появится еще одна. Она получит название Кэмп-Браз. Ее строительство полностью завершится ориентировочно к 2026 году. Также рядом будут построены дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Символом его стала авиабаза морской пехоты США Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе и стала источником постоянных инцидентов. Правительство Японии рассчитывает перенести ее из густонаселенного города Гинован в район Хэноко на севере острова.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают в Японию новейший ударный десантный корабль.

Отметим, территория Гуам - остров в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть не входящий в состав США, но являющийся их владением). Является самым южным в архипелаге Марианские острова, деля архипелаг с Содружеством Северных Марианских Островов.

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