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США вывели Ирак из-под антииранских санкций

Сегодня, 18:40

Вашингтон уже принимал аналогичное решение в отношении Багдада 21 декабря прошлого года

Фото: Pixabay
США вывели Ирак из-под антииранских санкций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bdd/824/5c8bdd82460c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bdd/824/5c8bdd82460c2.jpg США Вашингтон уже принимал аналогичное решение в отношении Багдада 21 декабря прошлого года

Госдепартамент США подтвердил в среду решение вновь вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана. Об этом сообщил корр. ТАСС представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства.

"Дополнительное 90-дневное разрешение (на закупку электроэнергии) позволит Ираку продолжать оплачивать импорт электроэнергии из Ирана, – отметили в Госдепартаменте. – Хотя это разрешение призвано помочь Ираку сократить дефицит энергоресурсов, мы продолжаем обсуждать санкции против Ирана со своими партнерами в Ираке".

Данное разрешение Багдад получил во вторник, но стало известно об этом только сейчас.

Как пояснил дипломат, США "продолжают сотрудничать с Ираком с целью положить конец его зависимости от иранского газа и электроэнергии, повысить его энергетическую независимость".

"Более широкое использование собственных природных ресурсов Ираком и диверсификация импорта энергоносителей укрепит экономику и развитие Ирака, а также будет способствовать единому, демократическому и процветающему Ираку, свободному от злонамеренного влияния Ирана", -заключили в Госдепартаменте.

Вашингтон уже принимал аналогичное решение в отношении Багдада 21 декабря прошлого года. Ирак импортирует около 42,5 млн куб. м иранского газа в сутки по трубопроводам, расположенным на юге и востоке страны. Он необходим для иракских электростанций.

Рестрикции США против Ирана выступили в силу 5 ноября. Как сообщалось ранее, их целью является снижение иранского экспорта нефти до нуля. По оценке администрации США, с начала действия ограничений против Ирана поставки его нефти упали на 1,5 млн б/с.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном, после чего были восстановлены санкции против Тегерана.

В январе Франция, Германия и Великобритания объявили о запуске специального механизма транзакций с Ираном. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала ядерное соглашение с Тегераном ключевым элементом безопасности в регионе. По ее словам, у соглашения "есть экономический компонент" и этот "механизм позволит продолжать законную торговлю с Ираном".

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Тег Ирак, Иран, США, санкции

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Источник:

ТАСС

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