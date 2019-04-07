США вывели войска из Ливии из-за осложнения ситуации в стране

При этом США продолжит следить за обстановкой в государстве

Фото: Pixabay

США вывели войска из Ливии из-за осложнения ситуации в стране //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a11/1ca/5caa111ca0b9a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a11/1ca/5caa111ca0b9a.jpg 2019-04-07T18:07:10+03:00 США При этом США продолжит следить за обстановкой в государстве

Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) вывело свои войска из Ливии в связи с ухудшением безопасности в стране. Они охарактеризовали этот шаг как "разумное военное планирование".

"Контингент сил США, поддерживающих командование США в Африке, временно перебазировался в ответ на ухудшения условий безопасности на местах", – говорится в заявлении AFRICOM в Twitter.

В то же время командование не уточнило размер контингента войск и место, куда их передислоцировали.

"Мы продолжим следить за обстановкой на местах и, при необходимости, будем оценивать целесообразность возобновления военного присутствия США", - отметил представитель AFRICOM Нейт Херринг.

Ранее мы писали, что совет Безопасности ООН обратился с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения. Об этом говорится в заявлении совета по итогам экстренного закрытого заседания по Ливии.

Также мы сообщали, что недавно в Ливии нашли тела десятков христиан , казненных ИГИЛ. Как стало известно, люди были убиты в 2015 году недалеко от города Сурт. А данные о массовом захоронении были получены в ходе расследования дела членов ИГИЛ.

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