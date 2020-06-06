США выводят войска из Германии: что произошло

Из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. американских солдат и офицеров

Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. Об этом пишет Reuters, ссылающееся на официального представителя США высокого ранга.

Из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. В настоящее время в Германии размещено порядка 34,5 тыс. американских военнослужащих.

Часть выводимых из ФРГ войск будет перебазирована в Польшу и другие страны, часть вернется в Соединенные Штаты, отметил упомянутый американский представитель.

Реклама В тренде Шаман против Путина: кто такой Александр Габышев и чего добивается

В Белом доме и Министерстве обороны США ответили на запрос журналистов прокомментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал, сколько американских военных оставит в Афганистане. В настоящий момент, по данным СМИ, в Афганистане находится порядка 14 тысяч американских военных.

Еще раньше президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии и объяснил, почему. По словам президента США, отказаться участвовать в боях на границе с Турцией – разумное решение.

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама