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США выводят войска из Германии: что произошло

6 июня, 00:37

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. американских солдат и офицеров

Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. Об этом пишет Reuters, ссылающееся на официального представителя США высокого ранга.

Из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. В настоящее время в Германии размещено порядка 34,5 тыс. американских военнослужащих.

Часть выводимых из ФРГ войск будет перебазирована в Польшу и другие страны, часть вернется в Соединенные Штаты, отметил упомянутый американский представитель.

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В Белом доме и Министерстве обороны США ответили на запрос журналистов прокомментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал, сколько американских военных оставит в Афганистане. В настоящий момент, по данным СМИ, в Афганистане находится порядка 14 тысяч американских военных.

Еще раньше президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии и объяснил, почему. По словам президента США, отказаться участвовать в боях на границе с Турцией – разумное решение.

Видео: Reuters

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Германия США Дональд Трамп американские военные

Источник: ТАСС

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