США выводят войска из Германии: какой контингент останется

Соединенные Штаты Америки планируют сократить численность своего военного контингента на территории ФРГдо 25 тысячи человек, если Германия не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Германия нарушает свои обязательства по платежам НАТО. Они должны НАТО миллиарды и они это знают. Зачем нам делать то, что мы делаем, если они не платят?" — добавил он.

"У нас 52 тыс. военнослужащих в Германии. Это огромное число военнослужащих. Соединенным Штатам они обходятся в огромную цену", — заметил Трамп, уточнив, что Вашингтон тратит большие средства на содержание военных баз в европейской стране.

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"В связи с этим мы сокращаем численность американского контингента до 25 тыс. военнослужащих", — сказал президент.

"На протяжении многих лет они задолжали НАТО миллиарды долларов. Они должны заплатить их. Мы защищаем Германию, а они нарушают обязательства. Это не имеет смысла", — отметил хозяин Белого дома.

Президент подверг критике Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Хозяин Белого дома требовал от всех стран — участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса в прошлом году он предложил, чтобы такие страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили данные расходы до 4% ВВП.

А ранее в МИД Германии прокомментировали отношения с США из-за вывода войск.

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А вот президент Польши Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений Альянса на территории республики.

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