США замахнулись на еще один кусок "газового пирога" в Европе

США хочет превратить Грецию в энергетический узел и поставлять газ в Восточную Европу

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

США заинтересованы в превращении Греции в энергетический узел и экспорте американского сжиженного природного газа в страну и через нее в Восточную Европу. Об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс газете "Катимерини" после состоявшихся встреч с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, министром развития и инвестиций Греции Адонисом Георгиадисом и другими членами кабинета.

Министр торговли также сказал, что, как только будет заключен крупный контракт на поставку СПГ в регион, регазификационный терминал в греческом портовом городе Александруполисе будет "немедленно задействован при участии США".

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Росс назвал приватизацию в Греции потенциальным катализатором для инвестиций США, указав, что имеется интерес к крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей компании Hellenic Petroleum. По его словам, для США могут представлять интерес такие сферы греческой экономики, как приватизируемые компании, сырьевые отрасли, включая энергетику, технологии, информационный сектор и оборону.

Напомним, что США выступают против "Северного потока – 2". Американская сторона считает, что страны ЕС должны покупать газ не у России, а в разных местах.

Добавим, что азербайджанский природный газ с месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, который по трубопроводу TANAP поставляют в Европу и Турцию, бьет по российскому газопроводу "Турецкий поток".

Напомним, ранее эксперт рассказал, как падение цены газа бьет по России, ведь "Газпром" заложил в бюджет цену газа в размере 250 долл. за 1 тысячу кубометров, однако она упала до 120 долл.

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