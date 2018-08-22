США заинтересованы в свободной торговле с Британией после Brexit

Администрация США заинтересована в скорейшем заключении соглашения о свободной торговле между Великобританией и США после Brexit (выход Великобритании из состава Евросоюза). Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант по итогам проведенных в Вашингтоне встреч с вице-президентом США Майклом Пенсом, госсекретарем США Майклом Помпео и другими высокопоставленными членами американской администрации, информировала в среду пресс-служба Форин оффиса, – пишет ТАСС.

"Наши переговоры показали настоящий энтузиазм администрации США, начиная с президента [Дональда Трампа], чтобы соглашение о свободной торговле между Великобританией и США было достигнуто как можно скорее после того, как мы выйдем из ЕС, что принесет пользу бизнесу по обе стороны Атлантики", – сказал Хант.

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Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Напомним, Великобритания представила новый план "мягкого" Brexit.

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