В бюджете Пентагона предусмотрен отказ от выделения средств на финансирование Договора по открытому небу

США заморозили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе. Об этом говорится в пункте 1242 закона об оборонном бюджете США.

В документе говорится, что Москва нарушает условия договора и должна прекратить использовать информацию, полученную во время полетов, в разведывательных целях, а также предоставлять сведения о цели планируемых облетов. США также намерены добиться от России разрешения на полеты американских самолетов в рамках договора над Калининградской областью, Чечней, районах на границе с Южной Осетией и Абхазией, а также над Москвой.

Отметим, в бюджете Пентагона предусмотрен отказ от выделения средств на финансирование Договора по открытому небу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Москву.

В оборонном бюджете указано, что в 2019 году ни один из фондов не может быть использован для выполнения наблюдательных полетов. Это ограничение может быть разморожено в случае, если президент США предоставит соответствующим комитетам Конгресса доказательства, что РФ выполнила условия соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября).

Напомним, в США назвали условия для отмены новых санкций против России.