США занялись подготовкой санкций против Ирака: подробности

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В администрации президента США Дональда Трампа уже начали разработку санкций против Ирака.

Как сообщает Washington Post со ссылкой на трех чиновников США, ведущую роль в реализации санкций будут играть министерство финансов США и Белый дом. Пока что окончательного решения о введении мер нет. По словам одного из чиновников, Штаты хотят "немного подождать", чтобы проверить, выставит ли Ирак американские войска из страны.

Ранее мы писали, что США были разочарованы решением парламента Ирака вывести американские войска из страны после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймайни и пригрозили Багдаду санкциями.

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Напомним, на фоне обострения, к которому привела ликвидация под Багдадом командира иранского спецназа "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, парламент Ирака поддержал выведение американского военного контингента с территории страны.

Отметим, что Пентагон подтвердил свою ответственность за атаку, уточнив, что она проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа. Причем Конгрессу заранее об этом намерении не сообщали – Белый дом уведомил об этом уже постфактум.

Авиаудар был нанесен спустя несколько дней после попытки взять штурмом посольство США в Багдаде. Ответственность за случившееся Белый дом возложил на Тегеран.

Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только Ближний Восток, но и весь мир, и кем именно был ликвидированный иранец, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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