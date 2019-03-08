США занялись Рамзаном Кадыровым по делу об убийстве Бориса Немцова

Конгресс одобрил резолюцию, по которой начнутся поиски заграничных активов главы Чечни

Фото: Getty Images

США занялись Рамзаном Кадыровым по делу об убийстве Бориса Немцова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/25a/800/5c825a800d07b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/25a/800/5c825a800d07b.jpg 2019-03-08T14:07:00+02:00 США Конгресс одобрил резолюцию, по которой начнутся поиски заграничных активов главы Чечни

США планируют заняться поиском активов главы Чечни Рамзана Кадырова после того, как Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США была одобрена в окончательном варианте резолюция "Призыв к ответственности и правосудию из-за убийства Бориса Немцова". В нем, в частности, содержится призыв к госсекретарю США разыскать активы Кадырова за пределами России.

Данное требование было включено по инициативе конгрессмена-демократа от штата Нью-Джерси Тома Малиновского, который в прошлом был одним из руководителей правозащитной организации Human Rights Watch и помощником госсекретаря США по вопросам прав человека в администрации экс-президента Барака Обамы.

В поправке, принятой Палатой представителей, содержится призыв к госсекретарю США "принять все возможные меры для расследования деловых операций Рамзана Кадырова и любых компаний, контролируемых Рамзаном Кадыровым за пределами Российской Федерации, и установить, нарушают ли эти операции или любые компании, способствующие осуществлению таких операций, санкции, введенные против Рамзана Кадырова в соответствии со статьями "Закона Магнитского об ответственности за нарушение прав человека во всем мире".

Кадыров был включен в санкционный список в соответствии с "законом Магнитского" в 2017 году. Санкции касаются активов и возможности въезда в США. В решении министерства финансов США о санкциях против Кадырова было указано, что глава Чечни "несет ответственность за убийства, пытки, и другие масштабные нарушения международно признанных прав человека".

Но в декабре 2018 года Рамзан Кадыров заявил, что хочет завершить карьеру на своей нынешней должности.

Но уже после этого Кадыров пригрозил Ингушетии вооруженным конфликтом.

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