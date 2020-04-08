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США запаслись препаратом для борьбы с коронавирусом

8 апреля, 06:47

Елена Кузьмич

В запасах США есть многие миллионы доз противомалярийного гидроксихлорохина, заявил Дональд Трамп

США запасли более 29 млн доз противомалярийного препарата гидроксихлорохин для апробирования в целях борьбы с новым коронавирусом и около 10 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, – сообщает Fox News.

"У нас в наличии есть многие миллионы доз гидроксихлорохина", — отметил глава государства. "Мы закупили гораздо больше, чем 29 млн доз", — заявил он.

Трамп дал понять, что власти Индии согласились в конкретном случае сделать исключение для США, не воспрепятствовав экспорту этого противомалярийного препарата, применяемого для лечения вызываемого новым коронавирусом заболевания. "Индия выпускает много этого средства, я спросил по поводу возможности отправить партию в Соединенные Штаты", — продолжил хозяин Белого дома, имея в виду содержание своего разговора по телефону в минувшие выходные с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Последний, по версии Трампа, в итоге дал свое согласие.

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Ранее президент США заявил, что Вашингтон может принять в отношении Индии ответные меры, если Нью-Дели не разрешит поставки медикаментов в США. Речь идет прежде всего о противомалярийных препаратах гидроксихлорохин и хлорохин, которые используют, в том числе и для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

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Как сообщил официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава, Нью-Дели будет поставлять ряд важных медицинских препаратов, применяемых для лечения вызываемого новым коронавирусом заболевания, странам, которые особенно сильно пострадали от пандемии.

Ранее в США число жертв новой пневмонии достигло рекордных 1 736 за сутки.

Также вакцину от коронавируса в США начали испытывать на людях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США малярия препарат коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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