США запланировали испытания ракет средней дальности

В этом месяце Вашингтон выйдет из ДРСМД

Фото: Минобороны РФ

США запланировали испытания ракет средней дальности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d3d/6e8/5c5d3d6e83b40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d3d/6e8/5c5d3d6e83b40.jpg 2019-03-14T03:42:56+02:00 США В этом месяце Вашингтон выйдет из ДРСМД

В августе Соединенные Штаты намерены испытать крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета около 1000 километров.

Об этом заявил представитель Пентагона , пишет Reuters.

"Мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования в августе", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Если испытания пройдут успешно, ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев и будет иметь дальность действия около 1000 километров.

По словам чиновника, США также надеются провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре. Он отметил, что обе ракеты будут обычными, а не ядерными.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.

Кроме того, мы писали, что американский президент Дональд Трамп отвел шестимесячный срок для полного выхода из ракетного соглашения.

Как уже сообщалось, накануне Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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