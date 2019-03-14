США запланировали испытания ракет средней дальности
В этом месяце Вашингтон выйдет из ДРСМД
В августе Соединенные Штаты намерены испытать крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета около 1000 километров.
Об этом заявил представитель Пентагона , пишет Reuters.
"Мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования в августе", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.
Если испытания пройдут успешно, ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев и будет иметь дальность действия около 1000 километров.
По словам чиновника, США также надеются провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре. Он отметил, что обе ракеты будут обычными, а не ядерными.
Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.
Кроме того, мы писали, что американский президент Дональд Трамп отвел шестимесячный срок для полного выхода из ракетного соглашения.
Как уже сообщалось, накануне Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " США запланировали испытания ракет средней дальности". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Если у России "переклинит", то мы сможем ответить, какие новые ракеты создают в Украине
Украине необходимо оружие сдерживания, считает военный специалист
Порошенко намекнул на создание в Украине новейших мощных ракет
После краха Договора о РСМД Украина сможет создавать оружие, способное поражать врага глубоко в тылу
НАТО требует от России прекратить нарушать ракетный договор
Столтенберг напомнил, что ракетный договор был основой европейской безопасности в течение десятков лет
Москва официально сообщила о приостановлении выполнения ДРСМД
Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ракетного договора