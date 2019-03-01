США заплатят 1 млн долларов за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена

Вознаграждение обещают за любую информацию, которая позволит установить местонахождение в любой стране мира одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"

Фото из открытых источников.

США заплатят 1 млн долларов за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/87a/6ca/5c787a6ca010e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/87a/6ca/5c787a6ca010e.jpg 2019-03-01T03:45:00+02:00 США Вознаграждение обещают за любую информацию, которая позволит установить местонахождение в любой стране мира одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"

Соединенные Штаты объявили награду в размере до 1 млн долларов за любую информацию, которая позволит установить местонахождение в любой стране мира одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" Хамзы бен Ладена. Об этом сообщил в четверг помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Еванофф на брифинге для журналистов.

"Сегодня Госдепартамент объявляет награду в размере до 1 млн долларов за информацию, которая может привести к идентификации или указать на местонахождение в любой стране лидера группировки" Аль-Каида "Хамзы бен Ладена", – сказал он.

Хамза бен Ладен – сын ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" Усамы Бен Ладена. 14 августа 2015 бен Ладен был официально объявлен членом "Аль-Каиды". Позже он выступил с угрозами в адрес США.

Напомним, что сын бен Ладена пошел по его стопам и возглавил "Аль-Каиду", от имени которой готовит террористические атаки в западных странах.

Также мы писали, что в прошлом году ЦРУ опубликовало почти 470 тысяч документов, связанных с Усамой бен Ладеном, включая его личный дневник.

Тем временем, бывшему телохранителю бен Ладена доверили охранять больницы в Германии. Сами А. работал в фирме, которая предоставляла охранные услуги отделениям вооруженных сил ФРГ, аэропортам, банкам, больницам.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США заплатят 1 млн долларов за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.